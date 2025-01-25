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Генерал-майор Оглоблин предстанет перед судом по делу о взятке

Генерал-майор Оглоблин предстанет перед судом по делу о взятке

Дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки, передадут для рассмотрения в военный суд, сообщает «Коммерсант».

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