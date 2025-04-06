Хоккеисты «Юности» из ЯНАО стали чемпионами Кубка Федерации Республики Коми

Хоккеисты спортивного клуба «Юность» из Лабытнанги стали чемпионами Кубка Федерации Республики Коми. Отдельно организаторы наградили лучшего вратаря и защитника, сообщила администрация города Семи лиственниц в официальном telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии