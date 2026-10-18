СК возбудил дело о теракте после ночной атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область. Минобороны РФ сообщило, что за ночь было уничтожено более 1 тыс.
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