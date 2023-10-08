Театр абсурда
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Театр абсурда

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Шутки кончились! Россия игнорирует требования Канады не присылать субмарины к побережью

Шутки кончились! Россия игнорирует требования Канады не присылать субмарины к побережью

Чтобы показать стремление к укреплению двухстороннего сотрудничества, Россия проявила добрую волю и делает всё, чтобы показать своё стремление к диалогу.

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Комментарии
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Виктор Луговой
У Канады западное побережье будет поинтереснее, пожалуй... Залив Ванкувер с ходом на север через Сеймур нэрроуз, где вся навигация. А ширина Сеймура метров пятьсот, помнится... Жутко представить, каковы будут обходные пути, если Сеймура не станет.
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