Шутки кончились! Россия игнорирует требования Канады не присылать субмарины к побережью

Виктор Луговой

У Канады западное побережье будет поинтереснее, пожалуй... Залив Ванкувер с ходом на север через Сеймур нэрроуз, где вся навигация. А ширина Сеймура метров пятьсот, помнится... Жутко представить, каковы будут обходные пути, если Сеймура не станет.