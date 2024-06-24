Будущее станкостроения Производители станков переживают изменения, вызванные цифровизацией и новыми технологиями, которые бросают вызов традиционному производству, создавая более эффективные процессы и улучшая качество продукции.
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