Израиль атаковал дом лидера военного крыла ХАМАС

Армия Израиля атаковала дом лидера военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммед ад-Дейф возглавляет военное крыло ХАМАС с середины 1990-х годов; израильские военные несколько раз пытались уничтожить командующего, во время одной из атак он был серьезно ранен.