Кофе не наносит вреда сердцу и сердечно-сосудистой системе большинству людей. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал врач-кардиолог Алексей Эрлих.
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