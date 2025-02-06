Дни науки в Екатеринбурге. Дни науки проходят с 06 по 09 февраля 2025 года: экскурсии по выставке «Наука в большом городе», лекции о генетике и космических полётах, мастер-классы.
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Дни науки в Екатеринбурге. Дни науки проходят с 06 по 09 февраля 2025 года: экскурсии по выставке «Наука в большом городе», лекции о генетике и космических полётах, мастер-классы.
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