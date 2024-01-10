Военэксперт Мингалев: Дроны «Куб» показатель передового развития ВПК РФ

Модернизированные беспилотные летательные аппараты Вооруженных Сил Российской Федерации вызвали интерес в США и серьезные опасения в Украине, заявил военный эксперт и политолог Вадим Мингалев, передает 5-tv.
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