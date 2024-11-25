Предприятия украинских олигархов в Крыму перешли к новым собственникам

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Национализированные в Крыму предприятия украинских олигархов перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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