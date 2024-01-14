Посольство РФ: удары по Йемену могут ухудшить положение граждан страны

Военные удары коалиции во главе с Соединенными Штатами и Великобританией по объектам в Йемене могут привести к дальнейшему ухудшению положения граждан страны, говорится в комментарии посольства РФ в Йемене, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.
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