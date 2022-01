Знаменитая автор песен скончалась на 94-м году жизни. Печальная новость пронзила Америку — не стало композитора и автора песен, обладательницы премий «Оскар» и «Грэмми» Мэрилин Бергман, которая написала трек The Way We Were для фильма «Какими мы были».