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Броневицкая встретилась с Кунгуровым за день до смерти

Броневицкая встретилась с Кунгуровым за день до смерти

В начале апреля не стало знаменитого артиста России Евгения Кунгурова. Певица Илона Броневицкая в передаче «Звезды сошлись» на НТВ рассказала о встрече с артистом за день до его смерти и поделилась воспоминаниями о нем.

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