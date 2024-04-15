Броневицкая встретилась с Кунгуровым за день до смерти

В начале апреля не стало знаменитого артиста России Евгения Кунгурова. Певица Илона Броневицкая в передаче «Звезды сошлись» на НТВ рассказала о встрече с артистом за день до его смерти и поделилась воспоминаниями о нем.
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