Происшествия

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В Ставропольском крае пресечена деятельность преступного сообщества

В Ставропольском крае пресечена деятельность преступного сообщества

В результате противоправных действий граждан одному из сельхозпредприятий Новоалександровского городского округа причинен ущерб более чем на 240 млн рублей.

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