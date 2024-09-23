В Саратовской области полицейские и общественники провели совместные мероприятия

Сотрудники ОМВД России по Марксовскому району Саратовской области совместно с представителями Общественного совета в рамках акции «Предупрежден – значит, вооружен!» продолжают разъяснять гражданам, как не стать жертвой аферистов.
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