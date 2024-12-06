Лавров: Россия надеется, что ее сигнал США в виде "Орешника" был воспринят всерьез

Глава МИД РФ оценил реакцию США на тест "Орешника" "США знали заранее о запуске "Орешника" и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного", - заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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