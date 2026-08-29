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ИА Регнум

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Генпрокуратура на Украине расследует взрывы на военном складе под Киевом

Генпрокуратура на Украине расследует взрывы на военном складе под Киевом

Украинские следователи начали расследование взрывов и пожара на военном складе под Киевом на Житомирской трассе.

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