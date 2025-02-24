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Каждый второй крупный банк снизил ставки по вкладам после заседания ЦБ

Каждый второй крупный банк снизил ставки по вкладам после заседания ЦБ

Половина из 20 крупнейших банков, в числе которых «Сбер» и Газпромбанк, снизили ставки по вкладам на неделе после заседания Центробанка, сообщили «Известиям» в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

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