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Пронедра

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АИ-95 подскочил на 4,7% за день

АИ-95 подскочил на 4,7% за день Впервые с 4 августа стоимость бензина АИ-95 на бирже превысила 80 тыс.

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