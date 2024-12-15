Боец ВС РФ рассказал о плохих укреплениях и трусости боевиков ВСУ в Петровке

Населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике был освобожден 1 декабря. О том, как проходили бои, как боевики ВСУ кошмарили мирных жителей, а потом убегали от российских военнослужащих, рассказал командир группы ВС РФ, рядовой Даниил Мауер.
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