Прорыв фронта на сорок километров в глубину: Новая угроза из-под Чернигова

Удар из-под Чернигова грозит прорывов фронта на 40 километров в глубину.Активность украинской армии в Черниговской области грозит новым ударом по русскому приграничью? Фронт может быть прорван и на 40 километров в глубину.
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