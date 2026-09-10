Омар Гарсия Харфуш: задействован лидер банды, убившей мэра Уруапана

Мексиканские власти задержали лидера преступной группы Алексиса "Н", причастного к убийству мэра Уруапана Карлоса Мансо, произошедшего 2 ноября 2025 года в ходе празднования Дня мертвых.
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