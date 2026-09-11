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Асбестовскую чиновницу, которая присваивала премий подчиненных, отпустили из СИЗО до суда

Асбестовскую чиновницу, которая присваивала премий подчиненных, отпустили из СИЗО до суда

АСБЕСТ, 11 сентября, ФедералПресс. В Асбесте суд изменил меру пресечения начальнику управления образованием Светлане Богдановой.

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