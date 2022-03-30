В Забайкалье летчики Су-30СМ истребительной авиации ВВО отработали учебный воздушный бой

В Забайкалье летчики Су-30СМ истребительной авиации ВВО отработали учебный воздушный бой

Пилоты сверхзвуковых истребителей отработали приемы ведения воздушного боя с перехватом и условным поражением пилотируемых и беспилотных летательных средств, а также маневрирование при ответной атаке самолетов условного противника.

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