Ситуация на Крымском мосту 18 ноября 2023: долго ли стоять в очереди на досмотр

Процедура много времени не занимает, но по ряду причин ожидания может увеличиться.Автомобилисты, которые планируют в субботу, 18 ноября ноября, поездку по Крымскому мосту, должны учитывать, что на его подъездах действуют пункты досмотра.
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