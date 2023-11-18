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Ситуация на Крымском мосту 18 ноября 2023: долго ли стоять в очереди на досмотр

Ситуация на Крымском мосту 18 ноября 2023: долго ли стоять в очереди на досмотр

Процедура много времени не занимает, но по ряду причин ожидания может увеличиться.Автомобилисты, которые планируют в субботу, 18 ноября ноября, поездку по Крымскому мосту, должны учитывать, что на его подъездах действуют пункты досмотра.

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