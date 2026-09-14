Вместо «ценных» иностранных специалистов — 800 тысяч нарушителей: кого мы на самом деле периодически впускаем в Россию

Недавние цифры, озвученные руководством миграционной службы МВД, заставляют взглянуть на ситуацию с пребыванием иностранцев в нашей стране без привычных толерантных иллюзий.
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извиняюсь-- а в давно в метро спускались в Москве или прилетали в аэропорты столицы Я когда прилетел после командировки из Бенгалии думал нас где то в авральном режиме посадили первые минуты
Сколько развелось провокаторов, печатающие подобные статьи! Напомню, что по данным Следкома на сто тысяч мигрантов, количество преступлений меньше на 40%, чем на сто тысяч граждан РФ... Да, и эти проценты нам в России не нужны... Но ведь эти блогеры-провокаторы каждый день вбивают в головы читателей русского сегмента интернета, что основное зло это трудовые мигранты.... Цель подобных публикаций одна - попытка дестабилизации российского общества... Ни как не могут успокоится те, которые ТАМ, что в стране где проживает более 190 народов, они не могут столкнуть лбами народы многонациональной России! Неужели ни кого не удивляет тот факт, что сегодня в русских социальных сетях в основном статьи о "беспределе мигрантов"? У нас что в стране больше не существует иных проблем? Открываешь утром интернет и вот... Опять одни статьи о мигрантах!