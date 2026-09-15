Где живет усталость: 5 зон тела, которые ответят за вас «я больше не могу»

Мы привыкли воспринимать усталость как сигнал к короткому отдыху, но иногда задолго до того, как вы почувствуете, что силы закончились тоненьким голосом об истощении нам могут сообщать самые разные органы.
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