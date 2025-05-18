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Добрый Мир

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Ловушка не сработала. Как Россия во главе с Путиным избежала горячей перепалки в Стамбуле

Ловушка не сработала. Как Россия во главе с Путиным избежала горячей перепалки в Стамбуле

План украинского лидера Владимира Зеленского устроить публичную перепалку с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле обернулся полным провалом, написал журналист Хуан Антонио Санс на страницах издания Publico.

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