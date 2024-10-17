Запад хочет в очередной раз обмануть Россию, предлагая ей "сделку" по Украине. Поэтому никаких "сделок" не будет

Чем хуже дела у ВСУ на фронте, тем больше Киев и Запад говорят о "перемирии", пишет Slovo. Москве предлагают принять откуп в виде части украинской территории в обмен на то, что полностью сохранится причина вступления россиян в конфликт — Украину примут в НАТО.