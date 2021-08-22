На Украине сегодня стартует международный саммит, на котором будут обсуждать, как вернуть Крым

В Киеве сегодня открывается первый саммит «Крымской платформы» - переговорной площадки, на которой главы государств, внешнеполитических ведомств и другие официальные представители будут обсуждать, как вернуть контроль над полуостровом Украине.
В Киеве сегодня открывается первый саммит «Крымской платформы» - переговорной площадки, на которой главы государств, внешнеполитических ведомств и другие официальные представители будут обсуждать, как вернуть контроль над полуостровом Украине.
Свежие комментарии