Эхо Москвы

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На Украине сегодня стартует международный саммит, на котором будут обсуждать, как вернуть Крым

В Киеве сегодня открывается первый саммит «Крымской платформы» - переговорной площадки, на которой главы государств, внешнеполитических ведомств и другие официальные представители будут обсуждать, как вернуть контроль над полуостровом Украине.

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