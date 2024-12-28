Выход PlayStation 6 состоится в соответствии с графиком — популярность PlayStation 5 не повлияет на сроки прихода некстгенаНисино твердо уверен в одном: в ближайшем будущем облачный гейминг не сможет заменить традиционные консоли.
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