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Что делать, если потерялся вкус к жизни  

Что делать, если потерялся вкус к жизни  

Что делать, если потерялся вкус к жизни   Наверное, каждый испытывал такое состояние, когда жизнь кажется серой и бессмысленной, сплошной день сурка… Это может быть вызвано различными факторами: стрессом, физическим или эмоциональным выгоранием, высокими требованиями к себе, проблемами в личной жизни или даже влиянием окружающей среды.

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