Что делать, если потерялся вкус к жизни Наверное, каждый испытывал такое состояние, когда жизнь кажется серой и бессмысленной, сплошной день сурка… Это может быть вызвано различными факторами: стрессом, физическим или эмоциональным выгоранием, высокими требованиями к себе, проблемами в личной жизни или даже влиянием окружающей среды.