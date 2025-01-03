Эксперты объяснили, почему в Швеции снизилось число застреленных людей

Сокращение числа убийств с применением огнестрельного оружия в Швеции связано с несколькими факторами, в том числе с работой полиции и меньшим количеством конфликтов в бандах, заявил исследователь и статистик из Совета по предупреждению преступности в Швеции (Brå) Ян Лундбек, сообщает 3 января NRK.