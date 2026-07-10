Жительница Барнаула облила знакомого спиртным во время застолья и подожгла его

В результате мужчина получил термический ожог, причинивший легкий вред здоровью В Барнауле дружеское застолье закончилось уголовным делом, после того как женщина облила знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла его.
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