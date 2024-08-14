Parents поддержал в забеге людей с ограниченными возможностями здоровья

На спортивном празднике собрались дети, звезды шоу-бизнеса и спортсмены Благотворительный фонд «Спорт для Жизни» помог собрать средства на флагманский проект фонда «Марафон в Темноте», в рамках которого люди с инвалидностью по зрению занимаются спортом.