Parents поддержал в забеге людей с ограниченными возможностями здоровья

На спортивном празднике собрались дети, звезды шоу-бизнеса и спортсмены Благотворительный фонд «Спорт для Жизни» помог собрать средства на флагманский проект фонда «Марафон в Темноте», в рамках которого люди с инвалидностью по зрению занимаются спортом.
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