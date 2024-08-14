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Parents поддержал в забеге людей с ограниченными возможностями здоровья

Parents поддержал в забеге людей с ограниченными возможностями здоровья

На спортивном празднике собрались дети, звезды шоу-бизнеса и спортсмены Благотворительный фонд «Спорт для Жизни»  помог собрать средства на флагманский проект фонда «Марафон в Темноте», в рамках которого люди с инвалидностью по зрению занимаются спортом.

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