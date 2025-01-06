Евгений Худорожков: "Мне нравится, когда люди искренние и смеются от души"

«Мне нравятся глаза людей, мне нравится, когда люди смеются от души. Когда с ними легко в разговоре», – заявил дизайнер и автор бренда одежды Евгений Худорожков в ходе подкаста Titania с Татьяной Ынсурэцелу, отмечает Noi.