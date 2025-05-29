После того как появились слухи о том, что исполнительница украинского происхождения Ани Лорак оказывает финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, активисты «Русской общины» потребовали отменить […] The post Ани Лорак требуют отменить в России после подтверждения слухов о спонсировании ВСУ first appeared on LentaMsk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)