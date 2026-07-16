Архитектура курских школ за сто лет: от типовых проектов до современных построек

Как менялась архитектура курских школ за последние сто лет? Архитектор Владислав Проскурин рассказал «Курским новостям» об инсоляции, влиянии политики массового переучивания левшей на архитектуру зданий, и о том, почему история сделала полный круг, придя из типовых советских проектов в типовые проекты современности.
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