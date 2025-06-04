Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ведущего "Соловьев Live" Якеменко облили кефиром у англиканского храма. Видео. Как он там оказался?

Ведущего "Соловьев Live" Якеменко облили кефиром у англиканского храма. Видео. Как он там оказался?

Активист одной из партий с возгласом - "Вали из России к своему брату-предателю!" - облил кефиром обозревателя канала "Соловьев Live" Бориса Якеменко.

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