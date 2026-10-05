Немецкий «мирный план»: военная поддержка Зеленского и обнуление переговорных усилий Трампа

Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев оставил двойственное впечатление. Наблюдатели до сих пор гадают, а зачем прилетал немецкий ястреб на Украину, да ещё в самый разгар атак РФ по киевской инфраструктуре?.