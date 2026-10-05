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Немецкий «мирный план»: военная поддержка Зеленского и обнуление переговорных усилий Трампа

Немецкий «мирный план»: военная поддержка Зеленского и обнуление переговорных усилий Трампа

Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев оставил двойственное впечатление. Наблюдатели до сих пор гадают, а зачем прилетал немецкий ястреб на Украину, да ещё в самый разгар атак РФ по киевской инфраструктуре?.

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