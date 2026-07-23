23.07.2026 Путин ужесточил позицию по переговорам после провала «духа Анкориджа». На Западе раскрыли причины.
Дух Анкориджа покинул Первопрестольную? Запад о новом переговорном треке
Комментарии
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Александр Корякин
Так где же "прозорливость", если опять "обманули"???
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1 м.
Gennady Sokolovsky
Что значит "раскрыли причины"??? С этими тварями НИ О ЧЁМ нельзя НИКОГДА договариваться. Они "по-своему" всё понимают и "выполняют". На Мправо им насрать вообще.
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1 м.
Александр Рожков
Вот если бы и дух ельцинизма ее покинул! Тогда бы вместе с ним и все духи ее покинули!
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1 м.
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