Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дух Анкориджа покинул Первопрестольную? Запад о новом переговорном треке

Дух Анкориджа покинул Первопрестольную? Запад о новом переговорном треке

23.07.2026 Путин ужесточил позицию по переговорам после провала «духа Анкориджа». На Западе раскрыли причины.

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Комментарии
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Александр Корякин
Так где же &quot;прозорливость&quot;, если опять &quot;обманули&quot;???
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1 м.
Gennady Sokolovsky
Что значит &quot;раскрыли причины&quot;??? С этими тварями НИ О ЧЁМ нельзя НИКОГДА договариваться. Они &quot;по-своему&quot; всё понимают и &quot;выполняют&quot;. На Мправо им насрать вообще.
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1 м.
Александр Рожков
Вот если бы и дух ельцинизма ее покинул! Тогда бы вместе с ним и все духи ее покинули!
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1 м.