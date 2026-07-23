Дух Анкориджа покинул Первопрестольную? Запад о новом переговорном треке

Александр Корякин Так где же "прозорливость", если опять "обманули"???

Gennady Sokolovsky Что значит "раскрыли причины"??? С этими тварями НИ О ЧЁМ нельзя НИКОГДА договариваться. Они "по-своему" всё понимают и "выполняют". На Мправо им насрать вообще.