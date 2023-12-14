Франсиско Гойя: пять неожиданных фактов о гении эпохи Романтизма

Франсиско Гойя – испанский художник и гравер, чьи работы повлияли на все направление романтизма. Его наследие продолжает зажигать огонь в сердцах людей спустя века, а картины хранятся в лучших галереях мира, в том числе и в Эрмитаже.
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