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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Франсиско Гойя: пять неожиданных фактов о гении эпохи Романтизма

Франсиско Гойя: пять неожиданных фактов о гении эпохи Романтизма

Франсиско Гойя – испанский художник и гравер, чьи работы повлияли на все направление романтизма. Его наследие продолжает зажигать огонь в сердцах людей спустя века, а картины хранятся в лучших галереях мира, в том числе и в Эрмитаже.

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