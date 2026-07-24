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Царьград

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Ван Боммел возглавит сборную Бельгии по футболу с 15 августа

Ван Боммел возглавит сборную Бельгии по футболу с 15 августа

Марк ван Боммел станет тренером сборной Бельгии 15 августа. Контракт рассчитан до Евро-2028. Бельгийцы не стали продлевать соглашение с Руди Гарсией после поражения в четвертьфинале ЧМ.

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