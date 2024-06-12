В России готовы принять афганских трудовых мигрантов – Абдула Умари

Татарстан и Чечня предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном правительстве Афганистана Абдулу Умари.