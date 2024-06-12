Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Недогреева
    Зато миграны в шоколаде. Миллиарды наших с вами средств ухлопано на них.Ребёнка-инвалида ...
  • Анатолий Рябенко
    Как так Сергея Немкова освободили от своей должности? Вот и демократия в России.Нового министра н...
  • Анатолий Рябенко
    За то Путин очень доволен мигрантами мусульманского вероисповедования, которые заселяют Москву, судя по его сообщению...Полицейские задер...

В России готовы принять афганских трудовых мигрантов – Абдула Умари

В России готовы принять афганских трудовых мигрантов – Абдула Умари

Татарстан и Чечня предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном правительстве Афганистана Абдулу Умари.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх