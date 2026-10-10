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Пятый канал

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Московские НКО поддерживают семьи участников СВО через творческие проекты

Московские НКО поддерживают семьи участников СВО через творческие проекты

Московские некоммерческие организации проводят творческие встречи для семей участников специальной военной операции (СВО), организуют психологическую поддержку и помогают военнослужащим после возвращения домой.

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