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Петербургский дневник

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В первый учебный день петербуржцев сопроводил дождь

В первый учебный день петербуржцев сопроводил дождь

Днем температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что над всей областью только Петербург попал под грозу утром в понедельник, 2 сентября.

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