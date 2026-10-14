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Главред РБК опубликовал документ с предложениями «Деловой России» в ответ на опровержение

Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в телеграм-канале документ со всеми 52 предложениями «Деловой России» по изменению налогов после того, как ассоциация разослала СМИ опровержение «информации об инициативах к форуму».

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