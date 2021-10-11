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Казнить нельзя, помиловать

Казнить нельзя, помиловать

Зеленский выпустил на свободу военных преступников Когда несведущие люди говорят о том, что Владимир Зеленский это политик, который пытается понравиться всем, даже не тратьте время на анализ этого бреда.

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