Казнить нельзя, помиловать

Зеленский выпустил на свободу военных преступников Когда несведущие люди говорят о том, что Владимир Зеленский это политик, который пытается понравиться всем, даже не тратьте время на анализ этого бреда.
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