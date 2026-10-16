«АТРАН», входящая в Группу компаний «Волга-Днепр», возобновила коммерческие грузовые перевозки. Первый после перерыва рейс авиакомпания выполнила 16 октября 2026 года между Москвой и Мирным на Boeing 737-400SF.
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