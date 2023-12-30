Lucid планирует выпускать доступные электромобили

Генеральный директор Lucid Питер Роулинсон подтвердил, что компания намерена расширить свой модельный ряд и предложить более бюджетные варианты, которые будут прямо конкурировать с Tesla Model 3 и Model Y.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии