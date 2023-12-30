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Lucid планирует выпускать доступные электромобили

Lucid планирует выпускать доступные электромобили

Генеральный директор Lucid Питер Роулинсон подтвердил, что компания намерена расширить свой модельный ряд и предложить более бюджетные варианты, которые будут прямо конкурировать с Tesla Model 3 и Model Y.

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